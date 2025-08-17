Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 11:57

«Мы используем всё, что имеем»: Вучич пообещал наказать протестующих в Сербии

Вучич: Мы наведём порядок в Сербии в скором времени, дайте нам три-четыре дня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan

В сербских городах наблюдается напряженная обстановка, сопровождающаяся массовыми протестами. Участники акций выражают свое недовольство, используя громкие лозунги и бросая файеры в правительственные здания. В ответ на это президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении правительства в ближайшее время предпринять жесткие шаги для стабилизации ситуации и решительно пресечь любые проявления беспорядков.

«В ближайшие три-четыре дня вы увидите наши, возможно, неожиданные решения, а после этого очень решительные действия. <...> Мы используем всё, что имеем в распоряжении, чтобы вернуть порядок, мир и законность в нашей стране, и мы это сделаем», — сказал он.

Сербский лидер подчеркнул, что в ближайшие дни государство покажет «совсем иной подход» по сравнению с тем, что наблюдали граждане ранее. По его словам, первые дни могут создать ощущение, что власти отступили, но затем последуют конкретные и решительные действия. Вучич отметил, что целью правительства является восстановление порядка, обеспечение законности и сохранение мира в стране, используя все доступные ресурсы и инструменты государства.

Вучич: На протестах в Сербии пострадали более 60 граждан и 16 полицейских
Вучич: На протестах в Сербии пострадали более 60 граждан и 16 полицейских

Напомним, что массовые протесты охватили города Сербии. В Белграде, Нови-Саде и Валево демонстранты устроили столкновения с полицией и забросали пиротехникой офис правящей партии, вызвав пожар. Беспорядки начались после публикации в соцсетях видео с действиями силовиков против протестующих. Участники акций также бросали файеры в здания местной администрации.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Александр Вучич
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar