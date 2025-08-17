«Мы используем всё, что имеем»: Вучич пообещал наказать протестующих в Сербии

В сербских городах наблюдается напряженная обстановка, сопровождающаяся массовыми протестами. Участники акций выражают свое недовольство, используя громкие лозунги и бросая файеры в правительственные здания. В ответ на это президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении правительства в ближайшее время предпринять жесткие шаги для стабилизации ситуации и решительно пресечь любые проявления беспорядков.

«В ближайшие три-четыре дня вы увидите наши, возможно, неожиданные решения, а после этого очень решительные действия. <...> Мы используем всё, что имеем в распоряжении, чтобы вернуть порядок, мир и законность в нашей стране, и мы это сделаем», — сказал он.

Сербский лидер подчеркнул, что в ближайшие дни государство покажет «совсем иной подход» по сравнению с тем, что наблюдали граждане ранее. По его словам, первые дни могут создать ощущение, что власти отступили, но затем последуют конкретные и решительные действия. Вучич отметил, что целью правительства является восстановление порядка, обеспечение законности и сохранение мира в стране, используя все доступные ресурсы и инструменты государства.