Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 23:26

Вучич: На протестах в Сербии пострадали более 60 граждан и 16 полицейских

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic

В ходе протестов в Сербии пострадали несколько десятков человек, из которых 16 полицейских. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

«Свыше 60 человек пострадали, зафиксировали 64 пострадавших в офисе Сербской прогрессивной партии на бульваре Освобождения в Нови-Саде. <…> Из 16 полицейских два человека получили серьёзные травмы, оба в Белграде», — отметил Вучич на брифинге в МВД.

Президент добавил, что планирует увеличить число сотрудников правоохранительных органов для восстановления порядка. По его данным, протестующих было немного. В Белграде и пригородах вышли на улицы 3084 человека, в Нови-Саде — 1695.

Сербский премьер по просьбе Запада готовит чистку от пророссийских политиков
Сербский премьер по просьбе Запада готовит чистку от пророссийских политиков

Напомним, Александр Вучич заявил намерении завершить политическую карьеру по окончании текущего срока. На встрече с канцлером Австрии Кристианом Штокером он подтвердил, что не собирается участвовать в следующих президентских выборах в Сербии.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • В мире
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar