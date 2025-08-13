Вучич объявил о завершении президентской карьеры
Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении завершить свою политическую карьеру после окончания текущего срока. Во время встречи с канцлером Австрии Кристианом Штокером он подтвердил, что не будет баллотироваться на следующих президентских выборах.
«Они будут раньше установленного законом срока, и на этих выборах увидим, что думает народ. В предыдущие девять месяцев не было согласовано ни одно их (оппонентов властей — Прим.Life.ru) собрание. Выборы будут», — заявил сербский лидер.
Вучич также сообщил о планах проведения досрочных парламентских выборов, отметив, что их дата будет определена в соответствии с сербским законодательством. На фоне этих заявлений в нескольких городах страны прошли протесты с требованиями досрочных выборов, в ходе которых пострадали как полицейские, так и демонстранты. Президент подчеркнул, что гордится своими достижениями на посту главы государства.
«Я политический ветеран, не могу больше выдвигать свою кандидатуру, мне не приходит в голову менять конституцию. Поскольку я не диктатор, каким вы меня представляете, я свою президентскую карьеру завершаю через полтора года. Горжусь сделанным», — подчеркнул сербский лидер.
Вучичу 55 лет. Он занимает пост президента Сербии с 2017 года.
Ранее в Сербии около 36 тысяч человек приняли участие в протестах против политики действующей власти, требуя проведения внеочередных парламентских выборов. Сергей Лавров предположил, что Запад может готовить в Сербии очередную цветную революцию.