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Регион
30 июня, 07:42

Лавров отреагировал на протесты в Сербии

Лавров: Россия надеется, что протесты в Сербии будут урегулированы

Акция протеста оппозиции в Белграде. Обложка © ТАСС/AP/Marko Drobnjakovic

Акция протеста оппозиции в Белграде. Обложка © ТАСС/AP/Marko Drobnjakovic

Россия надеется, что протесты в Сербии будут урегулированы и что Запад не будет в этот раз организовывать «цветные революции». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы за этой ситуацией следим, мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были успокоены, как и сказал президент Сербии Вучич, на основе конституции и законов этого дружественного нам государства», — сказал министр журналистам.

Лавров отметил готовность руководства в Белграде к диалогу с протестующими и подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы демонстранты строго придерживались законов Сербии.

Он также выразил надежду, что западные страны воспользуются этой ситуацией, чтобы «заниматься своими цветными революциями».

Премьер Вучевич потребовал разблокировать трассы, перекрытые протестующими
Премьер Вучевич потребовал разблокировать трассы, перекрытые протестующими

Напомним, в Сербии проходит масштабный протест, в котором участвуют 36 тысяч человек, включая студентов и сторонников оппозиции. Они начали перекрывать улицы, требуя немедленного освобождения всех ранее задержанных демонстрантов, а также организации внеочередных выборов в парламент.

Александра Вишнякова
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