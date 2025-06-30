Лавров отреагировал на протесты в Сербии
Лавров: Россия надеется, что протесты в Сербии будут урегулированы
Акция протеста оппозиции в Белграде. Обложка © ТАСС/AP/Marko Drobnjakovic
Россия надеется, что протесты в Сербии будут урегулированы и что Запад не будет в этот раз организовывать «цветные революции». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы за этой ситуацией следим, мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были успокоены, как и сказал президент Сербии Вучич, на основе конституции и законов этого дружественного нам государства», — сказал министр журналистам.
Лавров отметил готовность руководства в Белграде к диалогу с протестующими и подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы демонстранты строго придерживались законов Сербии.
Он также выразил надежду, что западные страны воспользуются этой ситуацией, чтобы «заниматься своими цветными революциями».