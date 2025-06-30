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30 июня, 00:21

«До выполнения требований!»: Протестующие в Сербии выставили условия

Сербские протестующие перекрыли улицы «до выполнения требований»

Обложка © X / Luka | Дунав Intel

Обложка © X / Luka | Дунав Intel

Участники протестного движения в Сербии начали перекрывать улицы в различных муниципалитетах, требуя немедленного освобождения всех ранее задержанных демонстрантов, а также организации внеочередных выборов в парламент.

«После невыполнения ультиматума и массовых арестов граждан и студентов вчера и сегодня собрания граждан по всей Сербии приняли решение блокировать перекрёстки, дороги и улицы в своих муниципалитетах. До выполнения требований!» — заявили организаторы в социальных сетях.

Министр внутренних дел и вице-премьер Ивица Дачич отметил, что полиция будет внимательно следить за развитием событий, особенно в столице. Он призвал граждан воздержаться от действий, которые могут привести к прямым столкновениям с силовыми структурами.

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А ранее председатель Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич обратился к властям с призывом устранить препятствия на автодорогах, установленные участниками акций протеста. По его словам, действия протестующих направлены на дестабилизацию и создание условий для беспорядков.

Тимур Хингеев
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