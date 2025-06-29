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29 июня, 13:50

«Не получат помилования»: Вучич пообещал наказать участников беспорядков в Белграде

Вучич: Участники беспорядков в Белграде не будут помилованы

Александр Вучич. Обложка © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Александр Вучич. Обложка © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

На фоне беспорядков в Белграде президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что государство одержало верх над протестующими. В обращении к нации он прокомментировал ночные события и подчеркнул, что задержанные не будут помилованы.

«Я требую от прокуратуры выполнить свою работу. Задержанных будет ещё больше, никто не получит моего помилования, как в прошлый раз», — заявил Вучич.

Сербский лидер резко осудил беспорядки, назвав их провалом. Он также подверг критике лозунги протестующих, охарактеризовав их как нелогичные и бессмысленные. Вучич заявил о намерении продолжить выявление и задержание лиц, причастных к организации беспорядков.

В Белграде после протестов пострадали 48 полицейских, задержаны 77 человек
В Белграде после протестов пострадали 48 полицейских, задержаны 77 человек

Вчера в центре Белграда состоялась масштабная акция протеста против действующего правительства Сербии. Участники митинга, численность которых, по разным оценкам, варьируется от 36 тысяч до 130 тысяч, выразили недовольство коррупцией и потребовали проведения досрочных парламентских выборов.

Наталья Демьянова
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