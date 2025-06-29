В Белграде после протестов пострадали 48 полицейских, задержаны 77 человек
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В Белграде произошли массовые беспорядки, в результате которых 48 сотрудников полиции получили ранения, а 77 человек были задержаны, среди которых оказался один несовершеннолетний. Об этом сообщил помощник директора полиции Сербии Деян Лукович в эфире телеканала TV Prva.
Лукович отметил, что полиция намерена подать 35 ходатайств об уголовных преступлениях и 22 — об административных. Среди пострадавших есть один сотрудник полиции с тяжёлыми телесными повреждениями, однако его жизни ничего не угрожает, и он находится в стабильном состоянии. Остальные травмы квалифицированы как лёгкие. Лукович также отметил, что полиция изначально действовала сдержанно, но после эскалации конфликта были применены минимальные меры принуждения.
«Мы продолжаем выяснять все обстоятельства, устанавливать фактическую картину и проводим идентификацию остальных лиц, организаторов. В сотрудничестве с компетентными прокуратурами и службами безопасности мы доведем это дело до конца», — указал он.
Напомним, что тысячи сербов вышли на улицы столицы, в стране проходят массовые протесты, собравшие около 36 тысяч человек. Основной призыв участников — внеочередные выборы в законодательный орган. В ходе акции протеста были стычки с правоохранителями. В рамках демонстрации её участники призвали к началу гражданской войны в Сербии. Сегодня, 29 июня, сербский лидер Александр Вучич выступит с обращением к нации.