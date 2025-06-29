В Белграде после протестов пострадали 48 полицейских, задержаны 77 человек

В Белграде произошли массовые беспорядки, в результате которых 48 сотрудников полиции получили ранения, а 77 человек были задержаны, среди которых оказался один несовершеннолетний. Об этом сообщил помощник директора полиции Сербии Деян Лукович в эфире телеканала TV Prva.

Лукович отметил, что полиция намерена подать 35 ходатайств об уголовных преступлениях и 22 — об административных. Среди пострадавших есть один сотрудник полиции с тяжёлыми телесными повреждениями, однако его жизни ничего не угрожает, и он находится в стабильном состоянии. Остальные травмы квалифицированы как лёгкие. Лукович также отметил, что полиция изначально действовала сдержанно, но после эскалации конфликта были применены минимальные меры принуждения.