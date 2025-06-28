В Белграде начались столкновения между протестующими и полицией

В столице Сербии в субботу, 25 июня, произошли столкновения между протестующими и полицейскими. Сторонники оппозиции и студенты забрасывают кордон полиции у администрации президента предметами и пиротехникой, сообщает корреспондент РИА «Новости».

Толпа, собравшаяся на площади Славия, направилась к двум кордонам силовиков на улицах Краля Милана и Кнеза Милоша. Несмотря на призывы организаторов к мирному поведению, протестующие начали бросать петарды и другие предметы в сторону полиции, выкрикивая агрессивные лозунги. Правоохранители, применив дубинки и щиты, вытеснили демонстрантов с улицы Кнеза Милоша, прилегающей к зданию парламента.

Ситуация обострилась после истечения ультиматума, выдвинутого протестующими властям с требованием назначить дату досрочных выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В то же время члены объединения «Студенты 2.0» проводят литературный вечер на площади перед парламентом, отделённые от протестующих несколькими кварталами.