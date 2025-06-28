Вучич предупредил о возможном насилии на протестах 28 июня

Власти Сербии готовы предотвратить возможные акты насилия в ходе протестов, запланированных на 28 июня. Об этом заявил президент Александр Вучич, слова которого цитирует сербское агентство новостей Tanjug.

«Будет насилие. Они уже не могут от этого отказаться », — подчеркнул он.

По мнению Вучича, наиболее вероятное время для эскалации конфликта – период между 20:45 и 21:45. Президент также обратился к организаторам протестных акций с призывом соблюдать закон и не нарушать общественный порядок.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы быть сдержанными и терпеливыми», — пообещал он.

Уже более шести месяцев сербские студенты блокируют работу учебных заведений, требуя проведения досрочных парламентских выборов. Их требования были сформулированы в виде ультиматума, срок действия которого истекает 28 июня в 21:00. В случае невыполнения их требований студенты грозят перейти к акциям гражданского неповиновения.