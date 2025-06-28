Вучич предупредил о возможном насилии на протестах 28 июня
Вучич: Власти Сербии готовы пресечь насилие на протестах 28 июня в Белграде
Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Власти Сербии готовы предотвратить возможные акты насилия в ходе протестов, запланированных на 28 июня. Об этом заявил президент Александр Вучич, слова которого цитирует сербское агентство новостей Tanjug.
«Будет насилие. Они уже не могут от этого отказаться », — подчеркнул он.
По мнению Вучича, наиболее вероятное время для эскалации конфликта – период между 20:45 и 21:45. Президент также обратился к организаторам протестных акций с призывом соблюдать закон и не нарушать общественный порядок.
«Мы сделаем всё возможное, чтобы быть сдержанными и терпеливыми», — пообещал он.
Уже более шести месяцев сербские студенты блокируют работу учебных заведений, требуя проведения досрочных парламентских выборов. Их требования были сформулированы в виде ультиматума, срок действия которого истекает 28 июня в 21:00. В случае невыполнения их требований студенты грозят перейти к акциям гражданского неповиновения.
Ранее Александар Вучич заявил, что протесты, прошедшие весной 2025 года, нанесли значительный ущерб стране. Глава государства отметил, что многие студенты уехали из Белграда в Словению, Хорватию, Австрию и Венгрию. Он также осудил участников акции за то, что они хвастались нанесением ущерба Сербии.