Вучич рассказал, какой вред Сербии нанесли весенние протесты

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что протесты, прошедшие в Белграде и других городах весной 2025 года, нанесли ущерб стране из-за оттока тысяч студентов. Об этом он рассказал в эфире TV Prva. По словам главы государства, не менее нескольких тысяч учащихся уехали в Словению, Хорватию, Австрию и Венгрию.

«Не забывайте, что их программа с самого начала и до сегодняшнего дня укладывается в несколько слов. В несколько слов, которые продвигали оппозиция и бывший режим. Организаторы блокад полностью это восприняли, а эти слова звучат так: «Сербия должна остановиться», — подчеркнул Вучич.