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21 июня, 07:37

Вучич рассказал, какой вред Сербии нанесли весенние протесты

Вучич: Протесты нанесли ущерб Сербии из-за отъезда тысяч студентов

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что протесты, прошедшие в Белграде и других городах весной 2025 года, нанесли ущерб стране из-за оттока тысяч студентов. Об этом он рассказал в эфире TV Prva. По словам главы государства, не менее нескольких тысяч учащихся уехали в Словению, Хорватию, Австрию и Венгрию.

«Не забывайте, что их программа с самого начала и до сегодняшнего дня укладывается в несколько слов. В несколько слов, которые продвигали оппозиция и бывший режим. Организаторы блокад полностью это восприняли, а эти слова звучат так: «Сербия должна остановиться», — подчеркнул Вучич.

Он также осудил протестующих за то, что они хвастались нанесением ущерба Сербии своими действиями, отметив, что нормальный человек никогда не поставит это себе в заслугу.

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Ранее Вучич заявлял о намерении предать огласке итоги расследования ФСБ России относительно вероятного использования акустического оружия. Оно касается заявлений о разгоне демонстрантов в Белграде в середине марта. В итоге отчёт представили в середине апреля.

Наталья Афонина
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