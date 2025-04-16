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16 апреля, 18:43

Сербия опубликовала отчёт ФСБ России о звуковой пушке на протестах

Агентство безопасности и информации (АБИ) Сербии представило отчёт ФСБ России по вопросу якобы применения звуковой пушки во время протестов в Белграде. Документ доступен на сайте ведомства.

«Акустические устройства для разгона участников митинга не применялись», — указано в отчете АБИ.

По информации ФСБ, проведённое расследование выявило «явные признаки срежиссированной провокации». В частности, группа людей имитировала эффект от звуковой пушки, координируя свои действия. Видеозаписи показывают, как участники протестов одновременно опускают смартфоны перед тем, как разбежаться, что может свидетельствовать о получении сигнала через мессенджер.

Вучич заявил о готовности уйти в отставку из-за звуковой пушки на протестах
Вучич заявил о готовности уйти в отставку из-за звуковой пушки на протестах

Также в материале АБИ представлены результаты опроса. Сотрудники силовых и медицинских служб, которые находились на митинге, заявили, что не слышали никаких странных звуков и не наблюдали физиологического воздействия, связанного с использованием звуковой пушки.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал огласить результаты расследования ФСБ России о возможном применении звуковой пушки. Речь идёт о якобы разгоне протестующих в Белграде в середине марта.

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Shutterstock / FOTODOM / STEKLO

Лия Мурадьян
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