Агентство безопасности и информации (АБИ) Сербии представило отчёт ФСБ России по вопросу якобы применения звуковой пушки во время протестов в Белграде. Документ доступен на сайте ведомства.

«Акустические устройства для разгона участников митинга не применялись», — указано в отчете АБИ.

По информации ФСБ, проведённое расследование выявило «явные признаки срежиссированной провокации». В частности, группа людей имитировала эффект от звуковой пушки, координируя свои действия. Видеозаписи показывают, как участники протестов одновременно опускают смартфоны перед тем, как разбежаться, что может свидетельствовать о получении сигнала через мессенджер.