Попавший в скандал Вучич обнародует отчёт ФСБ России о применении «‎звуковой пушки»

Президент Сербии Александр Вучич на фоне скандала обещал, что вечером 16 апреля огласит результаты расследования ФСБ России по якобы использованию сербской полицией звуковой пушки для разгона протестующих в Белграде в середине марта. Об этом сообщает N1 со ссылкой на предстателя парламента Ану Брнабич.

«Отчёт подписал директор ФСБ Александр Бортников, это серьёзный анализ одной из лучших служб безопасности в мире», — пояснила она.