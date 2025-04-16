Попавший в скандал Вучич обнародует отчёт ФСБ России о применении «звуковой пушки»
N1: Вучич представит отчёт ФСБ РФ о звуковой пушке на протестах в Белграде
Белград. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / STEKLO
Президент Сербии Александр Вучич на фоне скандала обещал, что вечером 16 апреля огласит результаты расследования ФСБ России по якобы использованию сербской полицией звуковой пушки для разгона протестующих в Белграде в середине марта. Об этом сообщает N1 со ссылкой на предстателя парламента Ану Брнабич.
«Отчёт подписал директор ФСБ Александр Бортников, это серьёзный анализ одной из лучших служб безопасности в мире», — пояснила она.
Брнабич добавила, что пока ещё лично не знакомилась с итогами расследования. Президент Сербии представит документ в 18:00 (по московскому времени).
Напомним, власти Сербии выразили готовность привлечь спецслужбы России и Штатов для расследования применения звуковой пушки на протестах в Белграде. Президент страны Александр Вучич говорил, что готов уйти в отставку, если окажется, что пушка «Вихрь» действительно использовалась полицией. Life.ru публиковал видео, на котором, предположительно, запечатлён момент применения звукового оружия. Сотрудники ФСБ России прибыли в Сербию для проведения расследования по просьбе Вучича в конце марта этого года.