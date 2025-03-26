В Сербии выразили надежду, что ФСБ прояснит ситуацию со звуковой пушкой на протестах
Вулин надеется, что РФ прояснит ситуацию со звуковой пушкой на протестах в Сербии
Александр Вулин. Обложка © ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков
Вице-премьер Сербии Александр Вулин надеется, что представители ФСБ России прояснят ситуацию с применением звуковой пушки на протестах в сербской столице. Он подчеркнул, что местным властям нечего скрывать.
«Ожидаю, что делегация специалистов одной из важнейших спецслужб мира — ФСБ РФ — вскоре прибудет в Белград, и они выступят с ясной позицией о том, что произошло на протесте 15 марта», — сказал Вулин в эфире Радио и телевидения Сербии.
Вице-премьер подчеркнул, что не существует ни одной причины, почему Сербия может отказать специалистам в проведении расследования. По его словам, оно должно помочь «закончить с этой ложью».
«Мир меняется, он больше не однополярный. <...> Принимать в нём решения будут США, РФ, Китай и, вероятно, другие важные и большие страны. Для Сербии величайшее значение имеет с каждой из этих стран, а особенно с РФ, братской и союзнической страной, быть в наилучших отношениях. Не надо сомневаться в российских спецслужбах, в российских разведывательных возможностях, для нас очень хорошо иметь наилучшую возможную коммуникацию», — резюмировал Вулин.
Ранее стало известно, что Сербия готова пригласить РФ и США для расследования применения звуковой пушки. Лидер страны Александр Вучич заявил, что уйдёт в отставку, если полиция использовала пушку «Вихрь». Life.ru публиковал видео, на котором полицейские применяют данную технологию. Напомним, что сербские правоохранители во время одного из протестов применили звуковое оружие против участников акции. Митинги начались по всей стране после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, где обрушение козырька унесло жизни 15 человек.