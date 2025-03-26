В Сербии выразили надежду, что ФСБ прояснит ситуацию со звуковой пушкой на протестах

Вице-премьер Сербии Александр Вулин надеется, что представители ФСБ России прояснят ситуацию с применением звуковой пушки на протестах в сербской столице. Он подчеркнул, что местным властям нечего скрывать.

«Ожидаю, что делегация специалистов одной из важнейших спецслужб мира — ФСБ РФ — вскоре прибудет в Белград, и они выступят с ясной позицией о том, что произошло на протесте 15 марта», — сказал Вулин в эфире Радио и телевидения Сербии.

Вице-премьер подчеркнул, что не существует ни одной причины, почему Сербия может отказать специалистам в проведении расследования. По его словам, оно должно помочь «закончить с этой ложью».