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13 июня, 16:18

«Не признали»: Вучич объяснил, почему Украина стала другом Сербии

Вучич: Украина — друг Сербии, не признавший независимость Косово

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Украина является другом его страны. Он также подчеркнул, что Киев не признает независимость Косово. Его слова передаёт EuroNews.

«Украина всегда была дружественной страной Сербии. Кстати, они уважают международное публичное право и не признали независимость Косово и даже не пригласили Приштину в Одессу. Мы ценим это и ничего не имеем против Украины», — заявил Вучич.

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Напомним, на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе Вучич заявил о готовности оказать практическую помощь Киеву. Он предложил восстановить один-два пострадавших украинских города или региона. Кроме того, Вучич заверил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины и продолжит оказывать ей гуманитарную помощь. Однако затем сербский президент заявил, что его страна не занимается прямыми поставками вооружения ни России, ни Украине.

Полина Никифорова
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