«Не признали»: Вучич объяснил, почему Украина стала другом Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Украина является другом его страны. Он также подчеркнул, что Киев не признает независимость Косово. Его слова передаёт EuroNews.

«Украина всегда была дружественной страной Сербии. Кстати, они уважают международное публичное право и не признали независимость Косово и даже не пригласили Приштину в Одессу. Мы ценим это и ничего не имеем против Украины», — заявил Вучич.