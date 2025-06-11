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Регион
11 июня, 16:44

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Вучич: Сербия может восстановить один-два украинских города в знак поддержки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе, заявил о готовности Белграда оказать практическую помощь Украине. В частности, он предложил восстановить один-два пострадавших города или региона, сообщает издание «Страна.ua».

Помимо прочего, Вучич заверил, что Украина может рассчитывать на Сербию в вопросах гуманитарной помощи и политической поддержки её территориальной целостности.

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Ранее стало известно, что Вучич впервые с начала конфликта посетит Украину. Его визит 11 июня будет однодневным.

Наталья Демьянова
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