Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе, заявил о готовности Белграда оказать практическую помощь Украине. В частности, он предложил восстановить один-два пострадавших города или региона, сообщает издание «Страна.ua».

Помимо прочего, Вучич заверил, что Украина может рассчитывать на Сербию в вопросах гуманитарной помощи и политической поддержки её территориальной целостности.

