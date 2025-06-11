Визит президента Сербии Александра Вучича на Украину, вероятно, направлен на демонстрацию сбалансированной внешней политики Белграда и смягчение опасений Запада относительно его пророссийской ориентации. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Визит Вучича продиктован желанием продемонстрировать странам Запада и прежде всего ЕС свою многовекторность. В рамках этой многовекторности государство уже поставляло боеприпасы через ряд посреднических структур и стран- посредников на Украину, что вызвало некоторое охлаждение в российско-сербских отношениях и небольшой скандал в СМИ. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ

По словам политолога, предполагаемые поставки сербских боеприпасов Украине, даже в больших объёмах и через третьи страны, такие как Чехия, не создадут никаких проблем для Вучича. В то же время уступки Белграда в отношении Москвы, выраженные в неприменении ряда санкций, не являются определяющим фактором в отношениях между Сербией и Украиной.

Киев же, безусловно, предпочёл бы, чтобы Сербия присоединилась к западным санкциям против РФ в полном объёме. Однако, добавил собеседник Life.ru, анализ экономических связей показывает, что торговля, пусть и опосредованно, продолжается даже между РФ и Украиной.