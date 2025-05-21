Вучич заявил, что не будет «прятаться под стол» от вопросов про поездку в Москву

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не собирается избегать вопросов главы европейской дипломатии Каи Каллас относительно своей поездки в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сербский лидер заявил в эфире TV Pink.

«У меня был с ней ясный разговор, и я недвусмысленно объяснил позицию Сербии, я не прятался. Уверен, что она повторит этот вопрос. Не стану прятаться под столом, избегать этого», — подчеркнул он.