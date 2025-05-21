Вучич заявил, что не будет «прятаться под стол» от вопросов про поездку в Москву
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не собирается избегать вопросов главы европейской дипломатии Каи Каллас относительно своей поездки в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сербский лидер заявил в эфире TV Pink.
«У меня был с ней ясный разговор, и я недвусмысленно объяснил позицию Сербии, я не прятался. Уверен, что она повторит этот вопрос. Не стану прятаться под столом, избегать этого», — подчеркнул он.
Ранее Вучич объяснил свой визит в Москву обещанием, данным ранее Владимиру Путину. Он отметил, что для него было делом чести приехать в российскую столицу и принять участие в праздновании годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Политик подчеркнул, что гордится вкладом сербского народа в победу над нацистской Германией, и указал на необходимость бережного отношения к исторической памяти.