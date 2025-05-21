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21 мая, 17:18

Вучич заявил, что не будет «прятаться под стол» от вопросов про поездку в Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не собирается избегать вопросов главы европейской дипломатии Каи Каллас относительно своей поездки в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сербский лидер заявил в эфире TV Pink.

«У меня был с ней ясный разговор, и я недвусмысленно объяснил позицию Сербии, я не прятался. Уверен, что она повторит этот вопрос. Не стану прятаться под столом, избегать этого», — подчеркнул он.

Вучич констатировал, что его поездка в Россию вызвала недовольство в ЕС
Вучич констатировал, что его поездка в Россию вызвала недовольство в ЕС

Ранее Вучич объяснил свой визит в Москву обещанием, данным ранее Владимиру Путину. Он отметил, что для него было делом чести приехать в российскую столицу и принять участие в праздновании годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Политик подчеркнул, что гордится вкладом сербского народа в победу над нацистской Германией, и указал на необходимость бережного отношения к исторической памяти.

Александра Мышляева
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