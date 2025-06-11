Президент Сербии Александар Вучич впервые с начала конфликта посетит Украину. Его визит 11 июня будет однодневным. Об этом сообщает пресс-служба сербского лидера.

А ранее президент Сербии — пусть и с трудом — добрался до Москвы и принял участие в праздновании 80-летия Победы. Вучич объяснил свой визит в РФ обещанием, данным ранее Владимиру Путину. Он отметил, что для него было делом чести приехать в российскую столицу и принять участие в праздновании годовщины Победы.