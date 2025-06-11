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Регион
11 июня, 08:53

Вучич впервые с начала конфликта посетит Украину

Президент Сербии Александар Вучич. Обложка © Life.ru

Президент Сербии Александар Вучич. Обложка © Life.ru

Президент Сербии Александар Вучич впервые с начала конфликта посетит Украину. Его визит 11 июня будет однодневным. Об этом сообщает пресс-служба сербского лидера.

Вучич примет участие саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который состоится в Одессе.

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А ранее президент Сербии — пусть и с трудом — добрался до Москвы и принял участие в праздновании 80-летия Победы. Вучич объяснил свой визит в РФ обещанием, данным ранее Владимиру Путину. Он отметил, что для него было делом чести приехать в российскую столицу и принять участие в праздновании годовщины Победы.

Александра Вишнякова
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