«Мы не можем это делать»: Вучич высказался о поставках оружия Украине
Вучич: Сербское оружие может попадать на Украину через другие страны
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Президент Сербии Александр Вучич на конференции Globsec в Праге подтвердил, что его страна не занимается прямыми поставками вооружения ни России, ни Украине. Однако он признал, что через другие государства продукция сербского ВПК могла попасть в зону конфликта.
«Мы не можем это делать напрямую и намеренно, и мы этого не делаем», — подчеркнул Вучич.
По словам сербского лидера, Белград оказывает Киеву финансовую и гуманитарную помощь. В частности, выделены средства на восстановление двух украинских городов и одного региона. Он добавил, что несмотря на такие шаги, Москва не оказывает на Сербию серьёзного давления.
Вучич добавил, что у Сербии хорошие отношения с Украиной — за время конфликта он уже девять раз встречался с Владимиром Зеленским.
На саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе Вучич, напомним, заявил о готовности оказать практическую помощь Киеву. Он предложил восстановить один-два пострадавших украинских города или региона. Кроме того, Вучич заверил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины и продолжит оказывать ей гуманитарную помощь.