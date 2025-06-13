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Регион
13 июня, 12:38

«Мы не можем это делать»: Вучич высказался о поставках оружия Украине

Вучич: Сербское оружие может попадать на Украину через другие страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic

Президент Сербии Александр Вучич на конференции Globsec в Праге подтвердил, что его страна не занимается прямыми поставками вооружения ни России, ни Украине. Однако он признал, что через другие государства продукция сербского ВПК могла попасть в зону конфликта.

«Мы не можем это делать напрямую и намеренно, и мы этого не делаем», — подчеркнул Вучич.

По словам сербского лидера, Белград оказывает Киеву финансовую и гуманитарную помощь. В частности, выделены средства на восстановление двух украинских городов и одного региона. Он добавил, что несмотря на такие шаги, Москва не оказывает на Сербию серьёзного давления.

Вучич добавил, что у Сербии хорошие отношения с Украиной — за время конфликта он уже девять раз встречался с Владимиром Зеленским.

Вучич отказался поддерживать антироссийскую декларацию саммита в Одессе
Вучич отказался поддерживать антироссийскую декларацию саммита в Одессе

На саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе Вучич, напомним, заявил о готовности оказать практическую помощь Киеву. Он предложил восстановить один-два пострадавших украинских города или региона. Кроме того, Вучич заверил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины и продолжит оказывать ей гуманитарную помощь.

Милена Скрипальщикова
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