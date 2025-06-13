«Мы не можем это делать»: Вучич высказался о поставках оружия Украине

Президент Сербии Александр Вучич на конференции Globsec в Праге подтвердил, что его страна не занимается прямыми поставками вооружения ни России, ни Украине. Однако он признал, что через другие государства продукция сербского ВПК могла попасть в зону конфликта.

«Мы не можем это делать напрямую и намеренно, и мы этого не делаем», — подчеркнул Вучич.

По словам сербского лидера, Белград оказывает Киеву финансовую и гуманитарную помощь. В частности, выделены средства на восстановление двух украинских городов и одного региона. Он добавил, что несмотря на такие шаги, Москва не оказывает на Сербию серьёзного давления.

Вучич добавил, что у Сербии хорошие отношения с Украиной — за время конфликта он уже девять раз встречался с Владимиром Зеленским.