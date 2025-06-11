Вучич отказался поддерживать антироссийскую декларацию саммита в Одессе
Вучич заявил, что не подписал итоговую декларацию саммита в Одессе
Президент Сербии Александр Вучич. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не подписал совместную декларацию по итогам саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, проходившего в Одессе. По его словам, он вновь оказался единственным участником, не выразившим согласие с финальным текстом документа.
«Это четвёртый раз, когда я участвую в саммите Юго-Восточной Европы и Украины, и я единственный, кто не поддержал декларацию», — цитирует политика агентство Танюг.
Несмотря на расхождения по политическим вопросам, Белград продолжает отправлять на Украину гуманитарные грузы. Министр по вопросам евроинтеграции Неманья Старович 16 мая сообщил, что объём предоставленной Сербией помощи за последние три с половиной года превышает совокупные показатели других государств.
Напомним, ранее стало известно, что Вучич впервые с начала конфликта посетил Украину. Во время выступления на саммите он заявил о готовности оказать практическую помощь Незалежной. В частности, он предложил восстановить один-два пострадавших города или региона.