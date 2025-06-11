Вучич отказался поддерживать антироссийскую декларацию саммита в Одессе

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не подписал совместную декларацию по итогам саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, проходившего в Одессе. По его словам, он вновь оказался единственным участником, не выразившим согласие с финальным текстом документа.

«Это четвёртый раз, когда я участвую в саммите Юго-Восточной Европы и Украины, и я единственный, кто не поддержал декларацию», — цитирует политика агентство Танюг.