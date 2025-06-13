Молчание — знак согласия: Вучича обвинили в поддержке режима Зеленского

Недавние заявления президента Сербии Александра Вучича, сделанные во время его визита на Украину, де-факто выдают индульгенцию Владимиру Зеленскому на продолжение его людоедской политики. Об этом 360.ru заявил публицист Алексей Белов.

«В отличие от сербских СМИ, не стану обвинять Вучича в предательстве. Предать можно Родину, любимую, друга. А что из вышеперечисленного для него Россия? Полагаю, ни первое, ни второе, даже ни третье. Нет, о дружбе между нашими народами Вучич говорит постоянно, и это чистая правда — но между народами. Что до руководства Сербии, то здесь, как когда-то любили говорить, не всё так однозначно», — отметил журналист.

Белов заявил, что не видит смысла даже начинать дискуссию на эту тему, поскольку, по его мнению, сам факт присутствия Вучича на саммите фактически означает согласие с действиями режима Зеленского.

Вместе с этим эксперт подчеркнул, что такое поведение сербского лидера нельзя расценивать как поддержку украинского народа. Напротив, он назвал этот шаг «максимально антиукраинским». Публицист привёл юридический термин «конклюдентное согласие», пояснив, что даже молчание или бездействие могут быть расценены как одобрение. По его мнению, Вучич, сидя рядом с Зеленским и не выражая возражений, тем самым молчаливо поддержал его риторику.

Журналист также раскритиковал предложение Вучича помочь в восстановлении украинских городов, назвав его лицемерным. Он заявил, что если бы сербский президент действительно хотел помочь украинцам, то, во-первых, прекратил бы поставки оружия Киеву, а во-вторых, не посещал бы саммит, легитимизирующий, по его мнению, «нелегитимную власть Зеленского».

«Но Вучич всё это сделал. И тем самым де-факто и де-юре выдал индульгенцию Зеленскому на продолжение его людоедской политики», — считает журналист.