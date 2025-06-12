«Усидеть на двух стульях невозможно»: В Госдуме предупредили Вучича о фатальной ошибке
Депутат Журавлёв заявил, что Вучич действует в интересах Запада
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Недавние заявления президента Сербии Александра Вучича, сделанные во время его визита в Украину, вызвали бурную реакцию в России. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв отметил, что подобные заявления от Вучича выглядят странно, особенно учитывая его недавние действия, такие как участие в праздновании 9 Мая в Москве, несмотря на давление со стороны Евросоюза.
«Сейчас, оказывается, [Сербия] готова поддерживать мифическую украинскую территориальную целостность и даже восстанавливать украинские города. И это говорит лидер страны, которая первой пострадала от беспредела, устроенного коллективным Западом. <...> Усидеть на двух стульях одновременно ещё никому не удавалось, обязательно навернёшься», — цитирует Журавлёва «Газета.ru».
Депутат также добавил, что Сербия, как и Югославия в прошлом, оказалась под давлением Запада. Именно это вынуждает её делать заявления, которые могут противоречить национальным интересам.
Напомним, что на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который состоялся 11 июня, Вучич выразил готовность Сербии поддерживать территориальную целостность Украины и даже восстанавливать пострадавшие города. Помимо прочего, Вучич заверил, что Украина может рассчитывать на Сербию в вопросах гуманитарной помощи.