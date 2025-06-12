Недавние заявления президента Сербии Александра Вучича, сделанные во время его визита в Украину, вызвали бурную реакцию в России. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв отметил, что подобные заявления от Вучича выглядят странно, особенно учитывая его недавние действия, такие как участие в праздновании 9 Мая в Москве, несмотря на давление со стороны Евросоюза.

«Сейчас, оказывается, [Сербия] готова поддерживать мифическую украинскую территориальную целостность и даже восстанавливать украинские города. И это говорит лидер страны, которая первой пострадала от беспредела, устроенного коллективным Западом. <...> Усидеть на двух стульях одновременно ещё никому не удавалось, обязательно навернёшься», — цитирует Журавлёва «Газета.ru».

Депутат также добавил, что Сербия, как и Югославия в прошлом, оказалась под давлением Запада. Именно это вынуждает её делать заявления, которые могут противоречить национальным интересам.