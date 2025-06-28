Студенты и оппозиция готовят крупнейший антиправительственный митинг в Белграде
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Крупнейший протест против властей Сербии запланирован на вечер субботы в Белграде. Об этом в соцсестях сообщают организаторы акции – студенты и оппозиционные активисты, блокирующие работу вузов страны на протяжении почти семи месяцев.
Демонстранты собрались в 18:00 (19:00 мск) на площади Славия, выдвинув властям ультиматум с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента Александра Вучича. В случае невыполнения требований к 21:00 (22:00 мск) протестующие угрожают эскалацией акций гражданского неповиновения.
Власти Сербии, отмечающие в этот день годовщину Косовской битвы 1389 года, ожидают беспорядков. Министр внутренних дел Ивица Дачич предупредил о недопустимости нападений на полицию и госучреждения, пообещав привлечь к ответственности нарушителей порядка. Силовые структуры приведены в состояние повышенной готовности на фоне опасений возможных попыток штурма административных зданий.
Напомним, сербский президент Александр Вучич заявил о готовности властей к предотвращению актов насилия, которые с высокой вероятностью возникнут в ходе протестов. Лидер республики считает, что эскалация — по его словам, протестующие «не смогут от неё отказаться» — произойдёт между 20:45 и 21:45.