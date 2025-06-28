Десятки тысяч человек перекрыли центр Белграда, требуя досрочных выборов в парламент

В Сербии проходит масштабный протест, в котором участвуют 36 тысяч человек, включая студентов и сторонников оппозиции. Они требуют провести досрочные выборы в парламент. По информации МВД, протестующие перекрыли площадь Славия и близлежащие улицы в центре Белграда, из-за чего движение транспорта остановилось.

На протесте в Белграде собралось 36 тысяч человек. Фото © Х / whatever

МВД сообщило, что на этом несанкционированном митинге, который проходит на площади Славия, по оценкам полиции, присутствуют около 36 тысяч человек. Это число совпадает с количеством участников аналогичной акции, прошедшей 22 декабря прошлого года, и в три раза меньше, чем на митинге 15 марта этого года. О каких-либо происшествиях пока не сообщалось.

На протесте в Белграде собралось 36 тысяч человек. Видео © Х / Belarus Inside