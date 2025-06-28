Десятки тысяч человек перекрыли центр Белграда, требуя досрочных выборов в парламент
МВД Сербии: Протест студентов и сторонников оппозиции собрал 36 тысяч человек
В Сербии проходит масштабный протест, в котором участвуют 36 тысяч человек, включая студентов и сторонников оппозиции. Они требуют провести досрочные выборы в парламент. По информации МВД, протестующие перекрыли площадь Славия и близлежащие улицы в центре Белграда, из-за чего движение транспорта остановилось.
На протесте в Белграде собралось 36 тысяч человек. Фото © Х / whatever
МВД сообщило, что на этом несанкционированном митинге, который проходит на площади Славия, по оценкам полиции, присутствуют около 36 тысяч человек. Это число совпадает с количеством участников аналогичной акции, прошедшей 22 декабря прошлого года, и в три раза меньше, чем на митинге 15 марта этого года. О каких-либо происшествиях пока не сообщалось.
На протесте в Белграде собралось 36 тысяч человек. Видео © Х / Belarus Inside
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны готовы предотвратить возможные акты насилия во время протестов, запланированных на 28 июня. По его словам, демонстранты, вероятно, не откажутся от применения насилия. Вучич отметил, что наиболее вероятное время для обострения ситуации — с 20:45 до 21:45. Он также призвал организаторов акций соблюдать закон и не допускать нарушения общественного порядка.
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