Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 08:31

Вучич выступит с обращением к нации на фоне массовых беспорядков в Белграде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Сербский лидер Александр Вучич планирует выступить с обращением к нации в воскресенье. Об этом сегодня утром заявили в администрации президента, уточнив, что причиной выступления станут массовые беспорядки, произошедшие минувшей ночью в Белграде.

«Президент Сербии Александр Вучич обратится к общественности сегодня 29 июня 2025 года в 11:00 (12:00 мск) в Палате Сербия», — проинформировали граждан.

Белград вернулся к нормальной жизни к воскресному утру — коммунальные службы завершили уборку последствий беспорядков в центре города.

На протестах в Белграде пострадали шесть полицейских и двое граждан Сербии
На протестах в Белграде пострадали шесть полицейских и двое граждан Сербии

Ранее сообщалось, что тысячи сербов вышли на улицы столицы, в стране проходят массовые протесты, собравшие около 36 тысяч человек. Основной призыв участников — внеочередные выборы в законодательный орган. Как подтверждает МВД, протестующие заблокировали магистрали в центре Белграда, включая площадь Славия, что привело к коллапсу дорожного движения. В ходе акции протеста были стычки с правоохранителями. В рамках демонстрации её участники призвали к началу гражданской войны в Сербии.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar