Вучич выступит с обращением к нации на фоне массовых беспорядков в Белграде
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Сербский лидер Александр Вучич планирует выступить с обращением к нации в воскресенье. Об этом сегодня утром заявили в администрации президента, уточнив, что причиной выступления станут массовые беспорядки, произошедшие минувшей ночью в Белграде.
«Президент Сербии Александр Вучич обратится к общественности сегодня 29 июня 2025 года в 11:00 (12:00 мск) в Палате Сербия», — проинформировали граждан.
Белград вернулся к нормальной жизни к воскресному утру — коммунальные службы завершили уборку последствий беспорядков в центре города.
Ранее сообщалось, что тысячи сербов вышли на улицы столицы, в стране проходят массовые протесты, собравшие около 36 тысяч человек. Основной призыв участников — внеочередные выборы в законодательный орган. Как подтверждает МВД, протестующие заблокировали магистрали в центре Белграда, включая площадь Славия, что привело к коллапсу дорожного движения. В ходе акции протеста были стычки с правоохранителями. В рамках демонстрации её участники призвали к началу гражданской войны в Сербии.