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29 июня, 01:19

На протестах в Белграде пострадали шесть полицейских и двое граждан Сербии

Полиция Сербии. Обложка © mup.gov.rs

Полиция Сербии. Обложка © mup.gov.rs

В результате беспорядков в Белграде пострадали шесть полицейских и двое граждан. Директор полиции Сербии Драган Васильевич сообщил об этом. По его словам, задержали десятки участников протестов.

«Несколько десятков участников беспорядков и хулиганов задержали. Их привлекут к ответственности согласно закону. К сожалению, шесть сотрудников полиции пострадали, и мы продолжаем диагностировать их травмы. Также пострадали двое граждан, которые находятся в Центре неотложной помощи. Я не знаю, какие травмы у них»,цитирует пресс-служба МВД Васильевича.

Он добавил, что полиция вынуждена была применить физическую силу после попытки протестующих пробить кордон в течение 5-6 минут.

Вучич вышел к участникам протестов в Белграде и призвал их к миру
Вучич вышел к участникам протестов в Белграде и призвал их к миру

Вечером 28 июня студенты и сторонники оппозиции атаковали кордон полиции у парка перед администрацией президента Сербии. Они бросали петарды и различные предметы. Полиция использовала слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы. После этого власти выставили кордоны, и демонстранты начали расходиться. МВД заявило, что все нарушители закона во время акции понесут заслуженное наказание.

Лия Мурадьян
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