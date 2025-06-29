На протестах в Белграде пострадали шесть полицейских и двое граждан Сербии
Полиция Сербии. Обложка © mup.gov.rs
В результате беспорядков в Белграде пострадали шесть полицейских и двое граждан. Директор полиции Сербии Драган Васильевич сообщил об этом. По его словам, задержали десятки участников протестов.
«Несколько десятков участников беспорядков и хулиганов задержали. Их привлекут к ответственности согласно закону. К сожалению, шесть сотрудников полиции пострадали, и мы продолжаем диагностировать их травмы. Также пострадали двое граждан, которые находятся в Центре неотложной помощи. Я не знаю, какие травмы у них», — цитирует пресс-служба МВД Васильевича.
Он добавил, что полиция вынуждена была применить физическую силу после попытки протестующих пробить кордон в течение 5-6 минут.
Вечером 28 июня студенты и сторонники оппозиции атаковали кордон полиции у парка перед администрацией президента Сербии. Они бросали петарды и различные предметы. Полиция использовала слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы. После этого власти выставили кордоны, и демонстранты начали расходиться. МВД заявило, что все нарушители закона во время акции понесут заслуженное наказание.