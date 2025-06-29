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28 июня, 22:50

Вучич вышел к участникам протестов в Белграде и призвал их к миру

Александр Вучич. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buducnostsrbijeav

Александр Вучич. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buducnostsrbijeav

Президент Сербии Александр Вучич вышел к протестующим в Пионерском парке в Белграде и призвал их к миру. Об этом сообщает издание Danas.

«Государство Сербия сильное и власти будут выполнять свои обязанности», – заявил Вучич, обращаясь к участникам акции.

Вучич заявил, что гордится противостоящими оппозиции молодыми людьми. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buducnostsrbijeav

На площади перед Народной Скупщиной, расположенной рядом с Пионерским парком, собрались сторонники президента, а также студенты из ассоциации «Студенты 2.0», которые протестуют против блокировки работы университетов оппозицией. В то же время на площади Славия собралось около 36 тысяч студентов и оппозиционно настроенных граждан, которые требуют отставки Вучича и проведения досрочных выборов.

Президент отметил, что студенты, собравшиеся перед парламентом, выиграли, а другие протестующие проиграли.

«Студенты победили, блокировщики проиграли. Горжусь этими молодыми людьми», – сказал он.

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Ранее Life.ru писал, что протесты в Белграде, начавшиеся 28 июня, переросли в беспорядки, сопровождающиеся столкновениями между правоохранителями и демонстрантами. В МВД страны заявили, что все совершившие преступления во время акции протеста понесут заслуженное наказание.

Юния Ларсон
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