Вучич заявил о попытках «сломать ему хребет» после остановки экспорта снарядов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что столкнулся с огромным давлением после решения о приостановке экспорта боеприпасов. По его словам, на предприятиях оборонной промышленности страны угрожают устроить протесты.

На днях страна приостановила экспорт боеприпасов. Теперь, чтобы поставлять их за рубеж, нужно особое решение совета национальной безопасности. Однако это повлекло за собой неприятные последствия. Вучич пожаловался, что сейчас сталкивается с давлением со стороны тех, кто совершенно не думает о Сербии.

«Лишь бы сломать хребет Александру Вучичу, потому что у него нет двух этих сторон, а есть одна – сербская. И началось давление, чтобы мы отправили одну, две, три… 50 партий (оборонной продукции) потому что они законтрактованы. Но я сказал «нельзя», и мне сообщили, что в июле будут протесты на предприятиях ВПК, чтобы показать мне, что экспортировать нужно», — сказал Вучич журналистам во вторник.