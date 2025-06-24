Вучич заявил о попытках «сломать ему хребет» после остановки экспорта снарядов
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что столкнулся с огромным давлением после решения о приостановке экспорта боеприпасов. По его словам, на предприятиях оборонной промышленности страны угрожают устроить протесты.
На днях страна приостановила экспорт боеприпасов. Теперь, чтобы поставлять их за рубеж, нужно особое решение совета национальной безопасности. Однако это повлекло за собой неприятные последствия. Вучич пожаловался, что сейчас сталкивается с давлением со стороны тех, кто совершенно не думает о Сербии.
«Лишь бы сломать хребет Александру Вучичу, потому что у него нет двух этих сторон, а есть одна – сербская. И началось давление, чтобы мы отправили одну, две, три… 50 партий (оборонной продукции) потому что они законтрактованы. Но я сказал «нельзя», и мне сообщили, что в июле будут протесты на предприятиях ВПК, чтобы показать мне, что экспортировать нужно», — сказал Вучич журналистам во вторник.
По его словам, власти собираются создать специальные списки. Белые, чёрные и серые, видимо, чтобы решить, в какие страны экспорт разрешён, а куда запрещён. Он также уверен, что в ближайшее время его будут обвинять в том, что нечем платить зарплаты.
Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ узнала, что Сербия обходит запреты, поставляя военную продукцию на Украину, переправляя её в Киев под видом конструктора через страны НАТО. И выразила разочарование в связи с тем, что Сербия сделала выбор в пользу «наживы и трусливой многовекторности». После этого Вучич заявил о приостановке экспорта оружия, в СВР заявили, что будут отслеживать ситуацию для подтверждения.