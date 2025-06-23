Сербия обходит запреты, поставляя военную продукцию на Украину, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Боеприпасы для украинских дальнобойных систем отправляются в виде конструктора «собери сам», который доукомплектовывается в Чехии и Болгарии, уточнили в ведомстве.

«В Киеве отмечают, что предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства коллективного Запада с Россией. Во многом это стало возможным за счёт использования опосредованных схем поставок», — пояснили в СВР.