Обходит запреты: СВР раскрыла ложь Вучича о поставках оружия Украине
СВР: Сербия применяет обходные пути для экспорта боеприпасов на Украину
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Сербия обходит запреты, поставляя военную продукцию на Украину, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Боеприпасы для украинских дальнобойных систем отправляются в виде конструктора «собери сам», который доукомплектовывается в Чехии и Болгарии, уточнили в ведомстве.
«В Киеве отмечают, что предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства коллективного Запада с Россией. Во многом это стало возможным за счёт использования опосредованных схем поставок», — пояснили в СВР.
В Москве выразили разочарование, что Сербия, поддавшись соблазну прибыли и играя в геополитические прятки, отходит от исторически дружеских связей с Россией, добавили в СВР.
Напомним, ранее сербский лидер Александр Вучич заявил о готовности оказать практическую помощь Киеву. Он предложил восстановить один-два пострадавших украинских города или региона. Кроме того, Вучич заверил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины и продолжит оказывать ей гуманитарную помощь. Однако затем сербский президент заявил, что его страна не занимается прямыми поставками вооружения ни России, ни Украине.