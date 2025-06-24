Москва принимает к сведению заявление Белграда о приостановке экспорта оружия и намерена отслеживать ситуацию для подтверждения его реализации. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Напомним, накануне СВР подтвердила данные о том, что Сербия поставляла Украине боеприпасы, переправляя их в Киев под видом конструктора через страны НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос о возможной передаче Белградом оружия украинской армии является крайне деликатным для обеих стран — как для России, так и для Сербии. В Кремле уверяют, что меры обязательно будут приняты.