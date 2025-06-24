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24 июня, 09:48

«Проверять будем»: Нарышкин высказался о ситуации с поставками сербского оружия на Украину

Нарышкин: РФ доверяет Сербии в вопросе прекращения экспорта боеприпасов

Обложка © TACC / Валерий Шарифулин

Обложка © TACC / Валерий Шарифулин

Москва принимает к сведению заявление Белграда о приостановке экспорта оружия и намерена отслеживать ситуацию для подтверждения его реализации. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Отвечая на вопрос о реакции Белграда на информацию СВР о поставках оружия Украине, Нарышкин отметил, что, насколько ему известно, Сербия уже отреагировала. Президент Александр Вучич накануне выступил с заявлением о приостановке или прекращении экспорта оружия.

«Проверять будем», — добавил глава СВР, отвечая на вопрос, верят ли в Москве словам из Сербии.

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Напомним, накануне СВР подтвердила данные о том, что Сербия поставляла Украине боеприпасы, переправляя их в Киев под видом конструктора через страны НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос о возможной передаче Белградом оружия украинской армии является крайне деликатным для обеих стран — как для России, так и для Сербии. В Кремле уверяют, что меры обязательно будут приняты.

Наталья Демьянова
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