Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 23:21

«Запомни это, Сербия»: Протестующие в Белграде призвали к гражданской войне

Спикер парламента Брнабич: Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии

Протест в Сербии. Обложка © Х / Visioner

Протест в Сербии. Обложка © Х / Visioner

Спикер парламента Ана Брнабич обвинила протестующих в призывах к «уничтожению Сербии» и разжигании гражданской войны. Об этом она написала в соцсети Х.

«Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия», — написала она.

Вучич вышел к участникам протестов в Белграде и призвал их к миру
Вучич вышел к участникам протестов в Белграде и призвал их к миру

Напомним, в Сербии проходит крупномасштабная акция протеста, в которой участвуют около 36 тысяч граждан. Основное их требование — проведение досрочных выборов в парламент. Согласно данным Министерства внутренних дел, участники акции заблокировали площадь Славия и соседние улицы в центре Белграда, что привело к полной остановке движения транспорта. Начались столкновения с полицией.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar