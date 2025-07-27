«Цель – свергнуть Вучича!» Президент Сербии обвинил Кустурицу в попытке госпереворота

Президент Сербии Александр Вучич считает, что режиссёр и музыкант Эмира Кустурица хочет предпринять попытку госпереворота вместе с представителями оппозиции. Сообщниками кинодеятеля он назвал журналиста, преподавателя университета в Нови-Саде Динко Грухонича, оппозиционера Ненада Чанака и преподаватель Белградского университета Мило Ломпара.

«Посмотрите, до чего дошла эта бессмыслица – все они вместе: Динко Грухонич, Кустурица, Чанак и Ломпар. Никакой разницы нет, есть общая мишень – это Вучич, должны его свергнуть и это их программа. Другой программы нет», — сказал президент Сербии журналистам во время осмотра центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом.