«Цель – свергнуть Вучича!» Президент Сербии обвинил Кустурицу в попытке госпереворота
Президент Сербии Вучич обвинил режиссёра Кустурицу в попытке его свергнуть
Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER HOSLET / KHALED ELFIQI
Президент Сербии Александр Вучич считает, что режиссёр и музыкант Эмира Кустурица хочет предпринять попытку госпереворота вместе с представителями оппозиции. Сообщниками кинодеятеля он назвал журналиста, преподавателя университета в Нови-Саде Динко Грухонича, оппозиционера Ненада Чанака и преподаватель Белградского университета Мило Ломпара.
«Посмотрите, до чего дошла эта бессмыслица – все они вместе: Динко Грухонич, Кустурица, Чанак и Ломпар. Никакой разницы нет, есть общая мишень – это Вучич, должны его свергнуть и это их программа. Другой программы нет», — сказал президент Сербии журналистам во время осмотра центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом.
Вучич подчеркнул, что у этих его оппонентов нет ни программы, ни понимания того, что нужно Сербии и её народу. Так глава государства ответил на ироничное обращение Кустурицы, который «поблагодарил» его и первого вице-премьера Синишу Мали за закрытие налоговой службой ресторана в этно-туристическом комплексе Дрвенград.
Напомним, в Сербии 36 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить своё несогласие с курсом действующих властей. Они требуют проведения досрочных выборов в парламент. За несколько дней до этого СВР обвинила Белград в поставках оружия Украине и жажде наживы. Вучич поспешил оправдаться, указав, что его стране некому, кроме ЕС, продавать оружие. Своё слово сказал и Сергей Лавров, заподозривший Запад в намерении устроить очередную цветную революцию. При этом сербский премьер обещает, что его страна не будет поставлять вооружение Киеву.