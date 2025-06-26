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26 июня, 12:31

Премьер Сербии Джуро Мацут пообещал, что поставок оружия Украине не будет

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут. Обложка © ANDREJ CUKIC / EPA

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут. Обложка © ANDREJ CUKIC / EPA

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут пообещал, что поставок сербского оружия на Украину не будет, пока он входит в состав Совета национальной безопасности страны. Так он прокомментировал заявление Службы внешней разведки РФ от 23 июня о возможных обходных поставках сербской военной продукции Киеву.

«По предложению президента Вучича введено правило: экспорт вооружений теперь возможен только с согласия профильных ведомств и Совета нацбезопасности. Это аналог вашего Совбеза. И я подчёркиваю: пока я в его составе, я не поддержу продажу оружия Украине», — заявил Мацут в интервью ТАСС

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23 июня СВР подтвердила данные о том, что Сербия поставляла Украине боеприпасы, переправляя их под видом конструктора через страны НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос о возможной передаче Белградом оружия украинской армии является крайне деликатным для обеих стран — как для России, так и для Сербии. В Кремле уверяют, что меры обязательно будут приняты.

Марина Фещенко
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