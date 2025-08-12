Премьер-министр Сербии Джуро Мацут может уволить пророссийских политиков из-за западного давления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентсва, в ближайшее время могут быть освобождены от занимаемых должностей руководитель аппарата и советник по нацезопасности Милош Анджич, старший советник по внешней политике Александра Николич, заместитель руководителя аппарата Ана Йованчич и старший советник Биляна Богичевич.

Источник агентства отметил, что вышеуказанные лица являются пророссийски настроенными политиками, ранее занимавшими должности в правительстве бывшего вице-премьера Сербии Александара Вулина. Все они – сербские представители силовых структур, имеющие опыт работы в органах безопасности и начавшие свою карьеру в МВД.

«Этим шагом Запад пытается ослабить связи Сербии с Россией», — подчеркнул собеседник ТАСС.

Сербский кабмин имеет возможность фактически остановить любое решение правительства, включая те, что связаны с санкциями или антироссийскими заявлениями. Это означает, что если эти ключевые фигуры будут устранены, в правительстве не останется никого, кто мог бы помешать принятию решений, направленных против России. При этом президент Сербии Александр Вучич, как уточнил источник, не участвует в данном процессе.