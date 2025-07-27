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Регион
27 июля, 04:14

В Сербии отказались от любых вариантов, кроме полноценного вступления в ЕС

Министр Джурич: Сербия не рассматривает альтернативу интеграции в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goja1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goja1

Сербия не рассматривает другие варианты, кроме интеграции в Европейский союз. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что страна хочет равноправного положения в ЕС.

«Важно, чтобы регион показал ЕС и международному сообществу, что в состоянии говорить об общих вызовах, экономических возможностях, как и о сотрудничестве в области внешней политики и политики безопасности», — цитирует Джурича МИД Сербии в соцсети Х.

Джурич отметил, что все страны Балканского региона стремятся к полноправному членству в ЕС. Он добавил, что они могут существенно способствовать экономическому и общественному развитию Европы.

В Сербии сделали заявление о санкциях против России
В Сербии сделали заявление о санкциях против России

Ранее министр по вопросам европейской интеграции Неманья Старович заявил, что Сербия готова поддержать санкции ЕС против России. Однако это возможно только при условии получения гарантий вступления в союз. Он также отметил, что Белград с начала конфликта на Украине занял осуждающую позицию, но не считает санкции эффективным инструментом.

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Лия Мурадьян
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