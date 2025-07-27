В Сербии отказались от любых вариантов, кроме полноценного вступления в ЕС

Сербия не рассматривает другие варианты, кроме интеграции в Европейский союз. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что страна хочет равноправного положения в ЕС.

«Важно, чтобы регион показал ЕС и международному сообществу, что в состоянии говорить об общих вызовах, экономических возможностях, как и о сотрудничестве в области внешней политики и политики безопасности», — цитирует Джурича МИД Сербии в соцсети Х.

Джурич отметил, что все страны Балканского региона стремятся к полноправному членству в ЕС. Он добавил, что они могут существенно способствовать экономическому и общественному развитию Европы.