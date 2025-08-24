Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

24 августа, 06:39

Выяснилось, кого Европа хочет видеть на посту президента Сербии вместо Вучича

Посол РФ Боцан-Харченко: Европа пытается поставить слабого лидера вместо Вучича

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Европа стремится сместить президента Сербии Александра Вучича и поставить на его место политика, полностью подчиняющегося Евросоюзу. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«На самом деле желание сместить Вучича, поставить одного из лидеров, условно, в кавычках, которые были бы аналогичны или схожи с теми людьми, которые формально стоят у власти в других странах, но полностью подчиняются Евросоюзу», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что во многих странах региона формально независимые руководители на деле выполняют волю Брюсселя. Часто на такие посты приходят малоизвестные в своей стране люди, которые легко поддаются внешнему влиянию.

Ранее в сербских городах наблюдалась напряжённая обстановка с массовыми протестами, во время которых участники акций выражали недовольство и бросали файеры в правительственные здания. Вучич заявил, что в ближайшие дни правительство примет решительные меры для стабилизации ситуации и восстановления порядка, используя все доступные средства для обеспечения законности и безопасности в стране.

Милена Скрипальщикова
