Европа стремится сместить президента Сербии Александра Вучича и поставить на его место политика, полностью подчиняющегося Евросоюзу. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«На самом деле желание сместить Вучича, поставить одного из лидеров, условно, в кавычках, которые были бы аналогичны или схожи с теми людьми, которые формально стоят у власти в других странах, но полностью подчиняются Евросоюзу», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что во многих странах региона формально независимые руководители на деле выполняют волю Брюсселя. Часто на такие посты приходят малоизвестные в своей стране люди, которые легко поддаются внешнему влиянию.