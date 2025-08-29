В Кремле раскрыли, почему не оглашаются детали переговоров Путина и Трампа

Детали переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске сознательно не разглашаются в интересах мирного урегулирования. Данное заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, таким образом прокомментировав слова главы турецкого МИД о возможных территориальных компромиссах.

Представитель Кремля пояснил, что в ходе встречи глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования, однако раскрытие конкретных деталей считается нецелесообразным. Песков подчеркнул, что для достижения прогресса важно сохранять дискретный режим в работе по этому направлению.