В Кремле раскрыли, почему не оглашаются детали переговоров Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп.
Детали переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске сознательно не разглашаются в интересах мирного урегулирования. Данное заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, таким образом прокомментировав слова главы турецкого МИД о возможных территориальных компромиссах.
Представитель Кремля пояснил, что в ходе встречи глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования, однако раскрытие конкретных деталей считается нецелесообразным. Песков подчеркнул, что для достижения прогресса важно сохранять дискретный режим в работе по этому направлению.
Напомним, что 15 августа на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три». По словам Дмитрия Пескова, российская сторона дала высокую оценку итогам прошедшим на Аляске встрече глав государств. Он отметил, что беседа двух лидеров была очень содержательной, конструктивной, полезной и нужной.