Путин заявил, что итоги встречи с Трампом могут открыть дорогу к миру на Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске. Обложка © Kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду на то, что соглашения, достигнутые в ходе недавних встреч с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, могут сыграть ключевую роль в разрешении украинского конфликта. Об этом он сообщил во время своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в Тяньцзине.
Кроме того, он подчеркнул, что Россия высоко ценит усилия Китая, Индии и других стратегических партнёров, направленные на содействие мирному процессу.
«В ходе намеченных сегодня и завтра двусторонних встреч я, безусловно, проинформирую коллег более детально и подробно о результатах переговоров на Аляске», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что перед стартом мероприятия российский президент провёл краткую беседу с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Последний отметил, что встречи с Путиным всегда вызывают у него положительные эмоции.