Путин заявил, что итоги встречи с Трампом могут открыть дорогу к миру на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду на то, что соглашения, достигнутые в ходе недавних встреч с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, могут сыграть ключевую роль в разрешении украинского конфликта. Об этом он сообщил во время своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в Тяньцзине.