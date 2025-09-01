Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 сентября, 04:49

Путин заявил, что итоги встречи с Трампом могут открыть дорогу к миру на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске. Обложка © Kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду на то, что соглашения, достигнутые в ходе недавних встреч с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, могут сыграть ключевую роль в разрешении украинского конфликта. Об этом он сообщил во время своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в Тяньцзине.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия высоко ценит усилия Китая, Индии и других стратегических партнёров, направленные на содействие мирному процессу.

«В ходе намеченных сегодня и завтра двусторонних встреч я, безусловно, проинформирую коллег более детально и подробно о результатах переговоров на Аляске», — сказал Путин.

Путин рассказал о подходе России к решению украинского кризиса
Ранее сообщалось, что перед стартом мероприятия российский президент провёл краткую беседу с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Последний отметил, что встречи с Путиным всегда вызывают у него положительные эмоции.

Артём Гапоненко
