Путин прибыл на начавшийся в Тяньцзине саммит ШОС и пообщался с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который открылся в Тяньцзине 1 сентября. Пресс-служба Кремля опубликовала видео с кортежем главы государства в Telegram-канале.
Прибытие Путина на ШОС. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Перед началом мероприятия российский лидер коротко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Путин коротко пообщался с Нарендрой Моди и Си Цзиньпинем. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Как сообщал Life.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее разместил фото с саммита ШОС в Пекине. На снимках запечатлён Путин с мировыми лидерами. В своей публикации Дмитриев пошутил о предполагаемой изоляции России.
