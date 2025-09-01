Мессенджер MAX
1 сентября, 02:46

Путин прибыл на начавшийся в Тяньцзине саммит ШОС и пообщался с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который открылся в Тяньцзине 1 сентября. Пресс-служба Кремля опубликовала видео с кортежем главы государства в Telegram-канале.

Прибытие Путина на ШОС. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Перед началом мероприятия российский лидер коротко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Путин коротко пообщался с Нарендрой Моди и Си Цзиньпинем. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Концерт для гостей саммита ШОС начался с Подмосковных вечеров
Концерт для гостей саммита ШОС начался с Подмосковных вечеров

Как сообщал Life.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее разместил фото с саммита ШОС в Пекине. На снимках запечатлён Путин с мировыми лидерами. В своей публикации Дмитриев пошутил о предполагаемой изоляции России.

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

