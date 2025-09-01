Путин прибыл на начавшийся в Тяньцзине саммит ШОС и пообщался с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который открылся в Тяньцзине 1 сентября. Пресс-служба Кремля опубликовала видео с кортежем главы государства в Telegram-канале.

Прибытие Путина на ШОС. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Перед началом мероприятия российский лидер коротко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Путин коротко пообщался с Нарендрой Моди и Си Цзиньпинем. Видео © Telegram / Кремль. Новости