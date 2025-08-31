Концерт для гостей саммита ШОС начался с Подмосковных вечеров

На приёме от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества музыкальной прелюдией стала композиция «Подмосковные вечера». Об этом журналистам сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.