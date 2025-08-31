Концерт для гостей саммита ШОС начался с Подмосковных вечеров
Обложка © Life.ru
На приёме от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества музыкальной прелюдией стала композиция «Подмосковные вечера». Об этом журналистам сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.
Как отметил Ушаков, гостей саммита ожидали традиционные китайские блюда и весьма впечатляющий, хотя и непродолжительный концерт.
«Всё началось с «Подмосковных вечеров», кстати», — сказал Ушаков журналистам.
Напомним, президент РФ Владимир Путин приехал в Китай утром 31 августа. Вечером начнётся саммит ШОС, где 2–3 сентября российский лидер обсудит и подпишет соглашения. Глава РФ, кстати, использует автомобиль с китайскими дипломатическими номерами во время поездки. В самом начале встречи китайский коллега пожал главе РФ руку. Они, к слову успели перекинуться парой слов.