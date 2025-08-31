Юнашев: Путин будет передвигаться по КНР на Aurus с китайскими номерами
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе визита в Китайскую Народную Республику будет передвигаться на автомобиле с дипломатическими номерами КНР. Об этом сообщает корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев в Telegram-канале.
Aurus с китайскими номерами. Фото © Telegram / Юнашев LIVE
«Как мы и говорили, Путин по Китаю будет передвигаться на «Аурусе» с китайскими дипломатическими номерами. Хотя в других странах на его «Аурусе» московские номера», — написал журналист, прикрепив к публикации фотографию автомобиля.
Владимир Путин прибыл в Китай рано утром в воскресенье, 31 августа. Самолёт президента РФ приземлился в аэропорту Биньхай в Тяньцзине, где уже вечером начнётся саммит Шанхайской организации сотрудничества. 2 и 3 сентября российский лидер примет участие в переговорах и подписании документов. Также в рамках визита президент России посетит военный парад в Пекине, приуроченный к 80-й годовщине победы во Второй мировой войне.