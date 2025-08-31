Юнашев: Путин будет передвигаться по КНР на Aurus с китайскими номерами

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе визита в Китайскую Народную Республику будет передвигаться на автомобиле с дипломатическими номерами КНР. Об этом сообщает корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев в Telegram-канале.

Aurus с китайскими номерами. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

«Как мы и говорили, Путин по Китаю будет передвигаться на «Аурусе» с китайскими дипломатическими номерами. Хотя в других странах на его «Аурусе» московские номера», — написал журналист, прикрепив к публикации фотографию автомобиля.