Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 05:35

Трампу предложили использовать саммит ШОС для решения судьбы Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Приезд делегации США на саммит ШОС в Китае может открыть путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Американцы поступили бы мудро, если бы отправили на встречу своих людей, чтобы обсудить как можно решить эту проблему (Украины. — Прим. Life.ru) с гарантиями безопасности», — сказал он.

Как полагает эксперт, благодаря давней настроенности России и Китая на конструктивный диалог, организация украинской сессии на саммите, скорее всего, не вызвала бы затруднений.
Ушаков: Китай считает Путина главным гостем на параде в Пекине 3 сентября
Ушаков: Китай считает Путина главным гостем на параде в Пекине 3 сентября

Напомним, Путин отправится с четырёхдневным визитом в Китай. С 31 августа по 1 сентября российский лидер вместе с коллегами примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. А затем, 3 сентября, в Пекине пройдёт масштабный военный парад. В рамках визита Путин встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а также другими мировыми лидерами.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar