Трампу предложили использовать саммит ШОС для решения судьбы Украины
Приезд делегации США на саммит ШОС в Китае может открыть путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
«Американцы поступили бы мудро, если бы отправили на встречу своих людей, чтобы обсудить как можно решить эту проблему (Украины. — Прим. Life.ru) с гарантиями безопасности», — сказал он.
Как полагает эксперт, благодаря давней настроенности России и Китая на конструктивный диалог, организация украинской сессии на саммите, скорее всего, не вызвала бы затруднений.
Напомним, Путин отправится с четырёхдневным визитом в Китай. С 31 августа по 1 сентября российский лидер вместе с коллегами примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. А затем, 3 сентября, в Пекине пройдёт масштабный военный парад. В рамках визита Путин встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а также другими мировыми лидерами.