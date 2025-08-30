Приезд делегации США на саммит ШОС в Китае может открыть путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Американцы поступили бы мудро, если бы отправили на встречу своих людей, чтобы обсудить как можно решить эту проблему (Украины. — Прим. Life.ru) с гарантиями безопасности», — сказал он.

Как полагает эксперт, благодаря давней настроенности России и Китая на конструктивный диалог, организация украинской сессии на саммите, скорее всего, не вызвала бы затруднений.