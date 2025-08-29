Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 14:23

Ушаков: Китай считает Путина главным гостем на параде в Пекине 3 сентября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин будет главным гостем на масштабном параде победы, который состоится на площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Наш президент в качестве главного гостя, это китайские представители всячески подчёркивают, будет присутствовать на праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», — сказал Ушаков на брифинге.

Он напомнил, что Си Цзиньпин присутствовал на Параде Победы в Москве 9 Мая, а теперь Владимир Путин нанесёт ответный визит. По словам Ушакова, на парад также приглашены родственники советских военачальников Василия Чуйкова и Александра Василевского. Кроме того, на мероприятии ожидается присутствие глав 26 государств и руководителей международных организаций.

Более 10 министров: Раскрыт состав делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Более 10 министров: Раскрыт состав делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Напомним, Путин отправится с четырёхдневным визитом в Китай. С 31 августа по 1 сентября российский лидер вместе с коллегами примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. А затем, 3 сентября, в Пекине пройдёт масштабный военный парад. В рамках визита Путин встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а также другими мировыми лидерами. В Кремле уже назвали этот визит президента России беспрецедентным по значимости и масштабу.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar