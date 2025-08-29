Ушаков: Китай считает Путина главным гостем на параде в Пекине 3 сентября

Президент России Владимир Путин будет главным гостем на масштабном параде победы, который состоится на площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Наш президент в качестве главного гостя, это китайские представители всячески подчёркивают, будет присутствовать на праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», — сказал Ушаков на брифинге.

Он напомнил, что Си Цзиньпин присутствовал на Параде Победы в Москве 9 Мая, а теперь Владимир Путин нанесёт ответный визит. По словам Ушакова, на парад также приглашены родственники советских военачальников Василия Чуйкова и Александра Василевского. Кроме того, на мероприятии ожидается присутствие глав 26 государств и руководителей международных организаций.