Ушаков: Китай считает Путина главным гостем на параде в Пекине 3 сентября
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин будет главным гостем на масштабном параде победы, который состоится на площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Наш президент в качестве главного гостя, это китайские представители всячески подчёркивают, будет присутствовать на праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», — сказал Ушаков на брифинге.
Он напомнил, что Си Цзиньпин присутствовал на Параде Победы в Москве 9 Мая, а теперь Владимир Путин нанесёт ответный визит. По словам Ушакова, на парад также приглашены родственники советских военачальников Василия Чуйкова и Александра Василевского. Кроме того, на мероприятии ожидается присутствие глав 26 государств и руководителей международных организаций.
Напомним, Путин отправится с четырёхдневным визитом в Китай. С 31 августа по 1 сентября российский лидер вместе с коллегами примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. А затем, 3 сентября, в Пекине пройдёт масштабный военный парад. В рамках визита Путин встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а также другими мировыми лидерами. В Кремле уже назвали этот визит президента России беспрецедентным по значимости и масштабу.