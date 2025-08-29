Путин и Си Цзиньпин в Пекине пообщаются за чашкой чая
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином «за чашкой чая». Об этом рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
«Важная очень беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе — один плюс четыре», — рассказал Ушаков.
Россию на этой встрече вместе с Владимиром Путиным будут представлять глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы администрации президента Максим Орешкин и сам Ушаков.
За этими переговорами в узком составе последует официальный завтрак, который даёт Си Цзиньпин. В нём будут участвовать более 10-12 человек, уточнил представитель Кремля.
Напомним, в конце этой недели Путин отправится в Китай. Визит продлится четыре дня. С 31 августа по 1 сентября российский лидер вместе с коллегами примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. А затем, 3 сентября, в Пекине пройдёт масштабный военный парад. В рамках визита Путин встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а также другими мировыми лидерами. В Кремле уже назвали этот визит президента России беспрецедентным по значимости и масштабу.