Путин и Си Цзиньпин в Пекине пообщаются за чашкой чая

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином «за чашкой чая». Об этом рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«Важная очень беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе — один плюс четыре», — рассказал Ушаков.

Россию на этой встрече вместе с Владимиром Путиным будут представлять глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы администрации президента Максим Орешкин и сам Ушаков.

За этими переговорами в узком составе последует официальный завтрак, который даёт Си Цзиньпин. В нём будут участвовать более 10-12 человек, уточнил представитель Кремля.