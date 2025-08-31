Лидеры стран ШОС сделали совместное фото перед началом саммита в Тяньцзине

Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, включая президента России Владимира Путина, прибыли в международный центр «Мэйцзян» в Тяньцзине для участия в церемонии приветствия. Главы государств уже сделали совместно фото, сообщил корреспондент Life.ru.

Видео © Life.ru

Сегодня лидеров ожидает торжественный приём, а основные деловые мероприятия начнутся уже завтра. Тем временем за кулисами гостей встречают роботы, некоторые с мороженым.