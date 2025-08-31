Лидеры стран ШОС сделали совместное фото перед началом саммита в Тяньцзине
Обложка © Life.ru
Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, включая президента России Владимира Путина, прибыли в международный центр «Мэйцзян» в Тяньцзине для участия в церемонии приветствия. Главы государств уже сделали совместно фото, сообщил корреспондент Life.ru.
Видео © Life.ru
Сегодня лидеров ожидает торжественный приём, а основные деловые мероприятия начнутся уже завтра. Тем временем за кулисами гостей встречают роботы, некоторые с мороженым.
Шанхайская организация сотрудничества объединяет в своих рядах 10 государств-членов, 2 страны-наблюдателя и 14 стран-партнёров по диалогу. На текущем саммите ожидается обсуждение вопросов региональной безопасности, экономического сотрудничества и выработки совместных подходов к актуальным международным вызовам.
Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай утром 31 августа. Самолёт президента России совершил посадку в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь. Вечером начнётся саммит ШОС, где 2–3 сентября лидер РФ будет участвовать в обсуждениях и подписании соглашений. Владимир Путин во время визита в Китай будет использовать автомобиль с китайскими дипломатическими номерами.