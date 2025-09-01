Дмитриев опубликовал фото с Путиным на саммите ШОС и пошутил про изоляцию России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал фото с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине. На кадрах запечатлён президент РФ Владимир Путин с мировыми лидерами.

Мировые лидеры на саммите ШОС. Фото © Telegram / Кирилл Дмитриев

«Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества», — с иронией написал Дмитриев в телеграм-канале.