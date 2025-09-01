Дмитриев опубликовал фото с Путиным на саммите ШОС и пошутил про изоляцию России
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал фото с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине. На кадрах запечатлён президент РФ Владимир Путин с мировыми лидерами.
Мировые лидеры на саммите ШОС. Фото © Telegram / Кирилл Дмитриев
«Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества», — с иронией написал Дмитриев в телеграм-канале.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что приём в рамках саммита прошёл в невероятно тёплой и радушной обстановке. По его словам, вечер запомнился великолепным концертом и обильным ужином.
Кирилл Дмитриев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974