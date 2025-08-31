Мессенджер MAX
31 августа, 18:42

«Обычное дело для Поднебесной»: Журналист Кремлёвского пула рассказал о встрече с роботом в Китае

Журналист Александр Юнашев оценил уровень роботизации на саммите ШОС в Китае

Член кремлёвского пула журналистов Александр Юнашев, освещающий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, рассказал о любопытном случае, который наглядно демонстрирует технологическое лидерство принимающей стороны.

Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Во время работы на площадке саммита он стал свидетелем работы полностью автономного робота-доставщика. Устройство, предназначенное для транспортировки небольших грузов, беспрепятственно перемещалось по коридорам отеля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что приём в Пекине в рамках саммита ШОС прошёл в невероятно тёплой и радушной обстановке, созданной китайскими организаторами. Вечер украсили великолепный концерт и богатый ужин с разнообразными вкуснейшими блюдами традиционной китайской кухни.

Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

