Песков рассказал об атмосфере в кулуарах ШОС

Китайские друзья создали исключительно гостеприимную атмосферу на официальном приёме в честь участников саммита ШОС в Пекине. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя мероприятие с участием главы государства Владимира Путина.

Песков отметил, что вечер запомнился великолепным концертом и обильным ужином, на котором подавали разнообразные и очень вкусные блюда национальной китайской кухни.

«Концерт великолепный. Поэтому атмосферу всегда наши китайские друзья создают весьма и весьма гостеприимную», — сказал Песков.