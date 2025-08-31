Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
31 августа, 16:12

Песков рассказал об атмосфере в кулуарах ШОС

Обложка © Life.ru

Китайские друзья создали исключительно гостеприимную атмосферу на официальном приёме в честь участников саммита ШОС в Пекине. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя мероприятие с участием главы государства Владимира Путина.

Песков отметил, что вечер запомнился великолепным концертом и обильным ужином, на котором подавали разнообразные и очень вкусные блюда национальной китайской кухни.

«Концерт великолепный. Поэтому атмосферу всегда наши китайские друзья создают весьма и весьма гостеприимную», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин совместно с другими лидерами стран-участниц принял участие в официальной церемонии встречи накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества. Китайский лидер Си Цзиньпин тепло встретил российского президента на официальной церемонии, где руководители двух стран обменялись дружеским рукопожатием. В рамках торжественного приёма, организованного от имени Председателя КНР в честь глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, гостей приветствовали известными мелодиями — открывал мероприятие признанный символ культурных связей между народами, легендарный музыкальный фрагмент «Подмосковные вечера».

