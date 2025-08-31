Мессенджер MAX
31 августа, 14:38

Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС обсудили последние контакты РФ и США

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил последние российско-американские контакты, переговоры политиков оказались результативными. Об этом сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

«Да, очень подробно наш президент, прежде всего, общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами», пояснил он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин совместно с другими лидерами стран-участниц принял участие в официальной церемонии встречи накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества. Председатель КНР Си Цзиньпин встретил российского лидера на красной дорожке дружеским рукопожатием.

