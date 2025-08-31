Дворец в окружении казарм: Life.ru публикует видео из отеля в Китае, где поселили Путина
Путин остановился в отеле Ritz-Carlton на время пребывания Тяньцзине
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин во время визита в Тяньцзинь остановился в отеле Ritz-Carlton, расположенном в историческом районе города. Об этом сообщает специальный корреспондент кремлёвского пула Life.ru Александр Юнашев.
Отель Ritz-Carlton в Тяньцзине. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Отель Ritz-Carlton в Тяньцзине. Фото © Telegram / Юнашев LIVE
«Отель находится в историческом районе колониальной застройки конца XIX века. По бокам отеля расположены здания бывших американских казарм. А сам отель похож на дворец и снаружи, и внутри», — пишет наш спецкор.
Напомним, что президент РФ прилетел ранним утром в Тяньцзинь, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Владимир Путин встретился с председателем Китая Си Цзиньпином и его супругой. Лидеры двух стран кратко переговорили перед совместным фото всех гостей.