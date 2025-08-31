Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 13:01

Дворец в окружении казарм: Life.ru публикует видео из отеля в Китае, где поселили Путина

Путин остановился в отеле Ritz-Carlton на время пребывания Тяньцзине

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин во время визита в Тяньцзинь остановился в отеле Ritz-Carlton, расположенном в историческом районе города. Об этом сообщает специальный корреспондент кремлёвского пула Life.ru Александр Юнашев.

Отель Ritz-Carlton в Тяньцзине. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Отель Ritz-Carlton в Тяньцзине. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Отель Ritz-Carlton в Тяньцзине. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

«Отель находится в историческом районе колониальной застройки конца XIX века. По бокам отеля расположены здания бывших американских казарм. А сам отель похож на дворец и снаружи, и внутри», — пишет наш спецкор.

Напомним, что президент РФ прилетел ранним утром в Тяньцзинь, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Владимир Путин встретился с председателем Китая Си Цзиньпином и его супругой. Лидеры двух стран кратко переговорили перед совместным фото всех гостей.

Путина в Китае на саммите ШОС встретили «Калинкой-малинкой»
Путина в Китае на саммите ШОС встретили «Калинкой-малинкой»
BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar