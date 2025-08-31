Дворец в окружении казарм: Life.ru публикует видео из отеля в Китае, где поселили Путина

Президент России Владимир Путин во время визита в Тяньцзинь остановился в отеле Ritz-Carlton, расположенном в историческом районе города. Об этом сообщает специальный корреспондент кремлёвского пула Life.ru Александр Юнашев.

«Отель находится в историческом районе колониальной застройки конца XIX века. По бокам отеля расположены здания бывших американских казарм. А сам отель похож на дворец и снаружи, и внутри», — пишет наш спецкор.